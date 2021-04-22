RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко: Зеленському вже пора навчиться поводитися дипломатично

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично".

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Вже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".

Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі

новина доповнюється

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Зеленський
Читайте також
Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час
Зеленський про відведення російських військ: "Україна завжди напоготові"
Прогноз погоди