Лукашенко зазіхнув на Сувалкський коридор. У Литві жорстко відповіли

Сьогодні до Міністерства викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля і вручили йому ноту протесту.

Причиною протесту стали опублікована нещодавно розмова Лукашенка з високопоставленим військовим Білорусі, в яких звучать необґрунтовані звинувачення у військових погрозах Білорусі, які нібито виходять від Литви.

Також під час розмови висловлювалися інсинуації про незахищеність Сувалкського коридору і дано вказівки підготувати білоруську армію до можливого протистояння з країнами Балтії та Польщею.

Від Лукашенка вимагають пояснень

Дипломати зазначили, що такі заяви можуть бути розцінені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади.

Тепер Литва зажадала від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяв Лукашенка і ще раз нагадала, що країна вживе всіх можливих заходів для гарантування безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Що передувало

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Сувалкський коридор