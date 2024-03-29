Лукашенко позарился на Сувалкский коридор. В Литве жестко ответили

Сегодня в Министерство вызвали временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста.

Причиной протеста стали опубликованный недавно разговор Лукашенко с высокопоставленным военным Беларуси, в которых звучат необоснованные обвинения в военных угрозах Беларуси, которые якобы исходят от Литвы.

Также во время разговора высказывались инсинуации о незащищенности Сувалкского коридора и даны указания подготовить белорусскую армию к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.

От Лукашенко требуют объяснений

Дипломаты отметили, что такие заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей.

Теперь Литва потребовала от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявлений Лукашенко и еще раз напомнила, что страна примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Что предшествовало

Ранее белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором Лукашенко обратился к своему военному и спросил, сможет ли тот "прихватить территорию Польши". Также он в разговоре упомянул Сувалкский коридор и бросил обвинения в сторону Варшавы и Вильнюса.

Сувалкский коридор