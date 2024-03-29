Лукашенко позарился на Сувалкский коридор. В Литве жестко ответили

Литва выразила решительный протест Беларуси из-за недавних заявлений диктатора Александра Лукашенко о Сувалкском коридоре.
Об этом заявил МИД Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сегодня в Министерство вызвали временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста.
Причиной протеста стали опубликованный недавно разговор Лукашенко с высокопоставленным военным Беларуси, в которых звучат необоснованные обвинения в военных угрозах Беларуси, которые якобы исходят от Литвы.
Также во время разговора высказывались инсинуации о незащищенности Сувалкского коридора и даны указания подготовить белорусскую армию к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.
Дипломаты отметили, что такие заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей.
Теперь Литва потребовала от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявлений Лукашенко и еще раз напомнила, что страна примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.
Ранее белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором Лукашенко обратился к своему военному и спросил, сможет ли тот "прихватить территорию Польши". Также он в разговоре упомянул Сувалкский коридор и бросил обвинения в сторону Варшавы и Вильнюса.
Малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС (транспортно и энергетически), и через которую проходит кратчайший транспортный путь между Беларусью и Калининградской областью РФ.
Этот регион расценивается как гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью.
Еще в 2022 году Politico писало, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.
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