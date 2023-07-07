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Лукашенко заявив, що не знає де Пригожин і чи приїдуть "вагнерівці" у Білорусь, - CNN

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не знає де наразі перебуває ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, він не впевнений і в тому, чи переїдуть "вагнерівці" до Білорусі.

"Що стосується Євгена Пригожина, то він знаходиться в Санкт-Петербурзі. Або, можливо, сьогодні вранці він поїде до Москви чи кудись ще. Але зараз його немає на території Білорусі", - заявив Лукашенко.

Також він розповів, що рішення про переїзд "вагнерівців" до Білорусі буде приймати Кремль, і це буде зроблено "найближчим часом".

Що цьому передувало?

24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми вояками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

У країні зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи зі супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.

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Олександр ЛукашенкоЄвген ПригожинВійна Росії проти УкраїниВагнерівці