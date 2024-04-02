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Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь "не хоче воювати", втім готується до цього. В країні продовжується підготовка відповідних підрозділів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Лукашенка, якого цитує "БелТА".

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - заявив Лукашенко.

За його словами, в Білорусі триває  підготовка відповідних підрозділів. У тому ж числі поставляються різні види озброєнь і техніки. 

Він додав, що критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусі нібито "робить все правильно". Також він підкреслив, що його країні нікому та нічим не погрожує. 

"Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай бог обробити", - відзначив Лукашенко. 

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

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