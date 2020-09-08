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Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине боевиков "Вагнера"

Автор: Максим Зайченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей.

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Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"И тут я ему (Лукашенко - ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал выдачу, - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", - сказал журналист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.

Как писало РБК-Украина, наемников задержали в республике Беларусь еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

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