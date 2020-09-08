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Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків "Вагнера"

Москва, Вівторок 08 вересня 2020 20:38
Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків "Вагнера"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не видав би затриманих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" Києву навіть при відповідному запиті з боку українських властей.

Про це повідомив головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з білоруським лідером.

"І тут я йому (Лукашенка - ред.) задаю питання, я кажу: "Олександр Григорович, а якщо б приїхав, припустімо, український прокурор і привіз би вам якісь папери", - тобто я мав на увазі видачу, - на це він сказав: "Ні, я б все одно, незважаючи ні на що запитав би цих людей, куди вони хочуть виїхати, і якщо б вони сказали, що хочуть виїхати в Росію, я б віддав розпорядження, щоб вони поїхали в Росію", - сказав журналіст в ефірі радіостанції "Говорить Москва"

Нагадаємо, понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх повинні були передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, найманців затримали в республіці Білорусь ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

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