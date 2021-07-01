Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины: народ ни в чем не виноват

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает". А украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси .

"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил он.

По его словам, "украинский народ ни в чем не виноват".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.