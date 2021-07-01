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Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины: народ ни в чем не виноват

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Минск, Четверг 01 июля 2021 13:40
Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины: народ ни в чем не виноват Фото: белорусский президент Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает". А украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил он.

По его словам, "украинский народ ни в чем не виноват".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины.

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Александр Лукашенко Украина суверенитет
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