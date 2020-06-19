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Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации ситуации в Беларуси

Новости » Политика     19.06.2020 - 12:47
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации ситуации в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Глава государства заявил, что никому не позволит "сломать страну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в течение последних суток активизировались определенные силы, которые раскачивали ситуацию в стране. Однако властям удалось предотвратить масштабный план дестабилизации в стране.

Об этом сообщает БелТА.

По словам главы государства, властям удалось предотвратить "некий майдан".

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко назвал себя человеком, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", и добавил, что никому не позволит "сломать страну".

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьМайдан
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