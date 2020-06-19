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Лукашенко заявив про зрив плану дестабілізації ситуації в Білорусі

Новини » Політика     19.06.2020 - 12:47
Лукашенко заявив про зрив плану дестабілізації ситуації в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Глава держави заявив, що нікому не дозволить "зламати країну"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протягом останніх діб активізувалися певні сили, які розгойдували ситуацію в країні. Однак владі вдалося запобігти масштабний план дестабілізації в країні.

Про це повідомляє БелТА.

За словами глави держави, владі вдалося запобігти "якийсь майдан".

"Маски зірвані з визначених не тільки ляльок, які у нас тут були, але і ляльководів, які сидять за межами Білорусі", - заявив Лукашенко.

Він додав, що ці сили мали масштабний план дестабілізації Білорусі, але владі вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати його.

Крім того, Лукашенко назвав себе людиною, "який все своє життя поклав на створення незалежної суверенної держави", і додав, що нікому не дозволить "зламати країну".

Нагадаємо, у центрі Мінська, на проспекті Незалежності, у четвер пройшов спільний пікет представників опозиційної коаліції. Акція тривала понад 6 годин, а більше двох тисяч її учасників сформували "ланцюг солідарності".

Зазначимо, у Білорусі 9 серпня пройдуть президентські вибори. Олександр Лукашенко піддав критиці потенційних кандидатів на виборах і заявив, що не віддасть їм країну.

Також вчора повідомлялося, що потенційного суперника чинного лідера в передвиборній гонці Віктора Бабарика затримали і доставили в Білоруський департамент фінансових розслідувань для допиту з приводу несплати податків та легалізація незаконно отриманих доходів.

Чинний президент Білорусі відкинув можливість перевороту в країні і заявив, що повністю контролює ситуацію.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьМайдан
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