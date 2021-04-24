Лукашенко заявил, что в случае "нападения из Запада" на Беларусь, в тылу развернется Россия

Лукашенко утверждает, что в ходе переговором с президентом РФ не обсуждалась возможность создания в Беларуси российской военной базы.

"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - сказал он.

Президент Беларуси также добави, что Россия всегда окажет военную поддержку.

"Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?", - говорит Лукашенко.