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"Целый контингент армии". Лукашенко намерен отправить войска на границу с Украиной

Автор: Иванна Шовкун

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии". Такое заявление он сделал, ссылаясь на то, что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого" в Telegram.

"В этом году проведем учебу (совместно с Россией - ред.) на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии... И здесь это не связано ни с одной оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.

"Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу . Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - сказал непризнанный президент Беларуси.

Напомним, Лукашенко заявил, что границу с Украиной надо надежно защитить "на случай непредсказуемости". По его словам, украниские власти якобы находятся "под внешним управлением".

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