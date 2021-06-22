Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы ведется война
Александр Лукашенко считает, что против Беларуси якобы ведется война, но она приобрела другие формы. Ранее белорусский лидер заявлял, что война может вспыхнуть в любой момент.
Об этом Лукашенко сказал на мероприятии в Брестской крепости, приуроченном к началу Второй мировой войны.
"Белорусы все чаще спрашивают: так что воевать будем? Бросьте, белорусы, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы", - сказал Лукашенко.
По его мнению, таких войн, как Вторая мировая уже не будет. "Уже в эти ворота (Брестской крепости - ред.) они не попрут тысячами солдат", - уточнил он.
Лукашенко считает, что война начнется и "всегда начинается в современных условиях изнутри государства".
Напомним, ранее Лукашенко предложил обучать жителей Беларуси обращению с оружием. По его словам, это необходимо, чтобы "не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя".
Отметим, страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента.