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Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы ведется война

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Брест, Вторник 22 июня 2021 22:06
Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы ведется война Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко считает, что против Беларуси якобы ведется война, но она приобрела другие формы. Ранее белорусский лидер заявлял, что война может вспыхнуть в любой момент.

Об этом Лукашенко сказал на мероприятии в Брестской крепости, приуроченном к началу Второй мировой войны.

"Белорусы все чаще спрашивают: так что воевать будем? Бросьте, белорусы, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы", - сказал Лукашенко.

По его мнению, таких войн, как Вторая мировая уже не будет. "Уже в эти ворота (Брестской крепости - ред.) они не попрут тысячами солдат", - уточнил он.

Лукашенко считает, что война начнется и "всегда начинается в современных условиях изнутри государства".

Напомним, ранее Лукашенко предложил обучать жителей Беларуси обращению с оружием. По его словам, это необходимо, чтобы "не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя".

Отметим, страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента.

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