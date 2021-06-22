ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко заявив, що проти Білорусі нібито ведеться війна

Новость на русском →
Брест, Вівторок 22 червня 2021 22:06
Лукашенко заявив, що проти Білорусі нібито ведеться війна Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко вважає, що проти Білорусі нібито ведеться війна, але вона набула інших форм. Раніше білоруський лідер заявляв, що війна може спалахнути в будь-який момент.

Про це Лукашенко сказав на заході в Брестській фортеці, пристосованому до початку Другої світової війни.

"Білоруси все частіше запитують: так що воювати будемо? Киньте, білоруси, ми вже давно воюємо. Просто війна набула інших форм", - сказав Лукашенко.

На його думку, таких воєн, як Друга світова вже не буде. "Вже в ці ворота (Брестської фортеці - ред.) вони не попруть тисячами солдатів", - уточнив він.

Лукашенко вважає, що війна почнеться і "завжди починається в сучасних умовах зсередини держави".

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував навчати жителів Білорусі поводження зі зброєю. За його словами, це необхідно, щоб"не довелося у важкі часи навчатися на полі бою".

Зазначимо, країни "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенко в Білорусі змінити курс політики і погодитися провести нові чесні вибори президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою