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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Вторник 28 июля 2020 17:52
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси переболел COVID-19 бессимптомно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По его словам, он перенес заболевание бессимптомно.

Об этом сообщает "БЕЛТА".

По его словам, такое заключение сделали врачи в понедельник, 27 июля.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что 97% населения Беларуси переносят COVID-19 бессимптомно.

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил белорусский президент.

Напомним, в начале ююля Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.

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