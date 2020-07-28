ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус

Вівторок 28 липня 2020 17:52
Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі перехворів COVID-19 безсимптомно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

За його словами, такий висновок зробили лікарі в понеділок, 27 липня.

"Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що 97% населення Білорусі переносять COVID-19 безсимптомно.

"Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - зазначив білоруський президент.

Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі.

Крім того, Лукашенко висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок у школах дурістю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся