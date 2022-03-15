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Лукашенко заявив про нібито спробу ракетного обстрілу Білорусі з боку України

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Мінськ, Вівторок 15 березня 2022 14:31
Лукашенко заявив про нібито спробу ракетного обстрілу Білорусі з боку України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито Україна кілька днів тому обстріляла Білорусь. За його словами, ракету вдалося перехопити і знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації Лукашенка.

Він заявив, що ракету "Точка-У", яку нібито запустили з території України, перехопили білоруські і російські війська над Прип'яттю.

"Я вас попереджав, що нас будуть штовхати в цю операцію, в цю війну (в Україні. - ред.). Нас намагатимуться туди втягнути. Свідченням тому є буквально два дні тому вночі пуск черговий на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили і знищили над Прип'яттю. Десь там біля річки валяється. Кому цікаво, хто ближче, сходіть, подивіться. Це не закрито. Це не фейк - те, що я вам кажу. Просто ми про це не говорили. Нам треба було розібратися, що там відбувається", - заявив політик.

При цьому Лукашенко додав, що Білорусь нібито намагаються втягнути у війну з Україною. Однак, за його словами, Білорусь "поки терпить".

"Але навіщо це робиться? Для того, щоб нас порушити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо пристойно вже. Що відчують всі. Поки терпимо", - зазначив Лукашенко.

Нагадавши, Європейський Союз назвав Олександра Лукашенка соагресором у війні Росії проти України.

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