Лукашенко заявил о готовности Запада свергнуть его с помощью России

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад якобы готов подключить Российскую Федерацию. В то же время он подчеркнул, что не знает, как это может быть реализовано.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БЕЛТА.

В частности, он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию в Беларуси "можно оценивать по-разному". Он также напомнил, что по всей стране продолжается диалог о ее будущем и путях развития.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "очень заинтересована" в неконфликтном сотрудничестве с другими странами.

На прошлой неделе он утверждал, что в стране нет революции, потому что революционеров нет