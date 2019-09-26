Лукашенко заявил о готовности помиловать украинца Шаройко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов помиловать украинца Павла Шаройко, которого осудили за шпионаж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, он готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Также Лукашенко отметил, что обсуждал вопрос помилования украинца с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник... Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения", - рассказал президент Беларуси.

Также он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская сторона представила факты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в мае 2018 года украинского журналиста Шаройка приговорили к восьми годам тюрьмы. Его признали виновным в шпионаже. По версии белорусского следствия, Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. При обыске у Шаройко обнаружили копии разведывательных донесений. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

В конце июня этого года украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.