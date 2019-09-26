Лукашенко заявив про готовність помилувати українця Шаройко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий помилувати українця Павла Шаройко, якого засудили за шпигунство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, він готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням українця Павла Шаройко і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

Також Лукашенко зазначив, що обговорював питання помилування українця з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

"Багато розмов про цих затриманих. Хоча на цю тему я з Порошенком вів розмову. Я йому показую: ось документи: відео, аудіозаписи по вашому хлопцеві. Звання його - полковник... Навіщо ховатися в посольстві? Це негативно впливає на наші відносини", - розповів президент Білорусі.

Також він підкреслив, що стосовно Павла Шаройко білоруська сторона представила факти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні 2018 року українського журналіста Шаройка засудили до восьми років в'язниці. Його визнали винним у шпигунстві. За версією білоруського слідства, Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. При обшуку у Шаройко виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

У кінці червня цього року український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство, подав прохання про помилування.