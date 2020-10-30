Лукашенко исключает побег из Беларуси в случае смены власти

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает побег из страны, если в будущем сменится власть. По его словам, он готов помогать даже новой власти.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

По его словам, оппоненты "не дождутся" заката его политической карьеры, но в то же время он не будет держаться за кресло президента "посиневшими пальцами".

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что во время протестов были ситуации, когда "кто-то дрожал".

"Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих и заявил, что силовики "никого не будут брать в плен".

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси.