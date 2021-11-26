Лукашенко заявил, что не будет заставлять мигрантов на границе Беларуси возвращаться домой

"Тем, кто хочет вернуться домой, мы поможем в этом. Но мы не будем принуждать вас. Это ваше право", - сказал Лукашенко во время посещения временного лагеря для мигрантов на польско-белорусской границе.

Он также отметил, что не будет играть в политику с их судьбой.

"Если вы хотите идти на запад, мы не будем вас задерживать, душить, избивать. Это зависит от вас. Продолжайте. Идите", - сказал он.

По словам Лукашенко, если мигрантский кризис не будет решен сейчас, он станет намного серьезнее.