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Лукашенко заявив, що не змушуватиме мігрантів на кордоні Білорусі повертатися додому

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 26 листопада, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив мігрантам, які застрягли на кордоні з Польщею, що країна допоможе їм повернутися додому, якщо вони захочуть. Але також Лукашенко підкреслив, що Білорусь не буде змушувати біженців повертатися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Тим, хто хоче повернутися додому, ми допоможемо у цьому. Але ми не примушуватимемо вас. Це ваше право", - сказав Лукашенко під час відвідування тимчасового табору для мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Він також зазначив, що не гратиме в політику з їхньою долею.

"Якщо ви хочете йти на захід, ми не будемо вас затримувати, душити, бити. Це залежить від вас. Продовжуйте. Ідіть", - сказав він.

За словами Лукашенка, якщо мігрантську кризу не буде вирішено зараз, вона стане набагато серйознішою.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що на польсько-білоруському кордоні відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії. Вони намагаються звинуватити Польщу у гуманітарній кризі на кордоні.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь