Лукашенко заявив, що не змушуватиме мігрантів на кордоні Білорусі повертатися додому

"Тим, хто хоче повернутися додому, ми допоможемо у цьому. Але ми не примушуватимемо вас. Це ваше право", - сказав Лукашенко під час відвідування тимчасового табору для мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Він також зазначив, що не гратиме в політику з їхньою долею.

"Якщо ви хочете йти на захід, ми не будемо вас затримувати, душити, бити. Це залежить від вас. Продовжуйте. Ідіть", - сказав він.

За словами Лукашенка, якщо мігрантську кризу не буде вирішено зараз, вона стане набагато серйознішою.