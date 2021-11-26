Лукашенко заявив, що не змушуватиме мігрантів на кордоні Білорусі повертатися додому

У п'ятницю, 26 листопада, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив мігрантам, які застрягли на кордоні з Польщею, що країна допоможе їм повернутися додому, якщо вони захочуть. Але також Лукашенко підкреслив, що Білорусь не буде змушувати біженців повертатися на батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Тим, хто хоче повернутися додому, ми допоможемо у цьому. Але ми не примушуватимемо вас. Це ваше право", - сказав Лукашенко під час відвідування тимчасового табору для мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
Він також зазначив, що не гратиме в політику з їхньою долею.
"Якщо ви хочете йти на захід, ми не будемо вас затримувати, душити, бити. Це залежить від вас. Продовжуйте. Ідіть", - сказав він.
За словами Лукашенка, якщо мігрантську кризу не буде вирішено зараз, вона стане набагато серйознішою.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що на польсько-білоруському кордоні відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії. Вони намагаються звинуватити Польщу у гуманітарній кризі на кордоні.