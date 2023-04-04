Лукашенко завтра полетить до Путіна: обговорять "широкий спектр білорусько-російських відносин"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову відвідає Москву та зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.

Окрім того, 5 квітня Лукашенко та Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній два диктатори обговорять: "широкий спектр питань білорусько-російських відносин, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну обстановку, та вживані заходи щодо забезпечення безпеки".

Як повідомляється, у Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, учасники якої розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним 6 квітня, після того, як відвідав Китай та Іран.

Також раніше ми писали, що Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Лукашенко.

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