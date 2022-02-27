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Кулеба о переговорах Украины с Россией: может быть мир, но мы не капитулируем

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 18:11
Кулеба о переговорах Украины с Россией: может быть мир, но мы не капитулируем Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между Украиной и Россией, которые сегодня пройдут на украинско-белорусской границе. Он исключил возможность капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг для иностранных медиа.

"Нет ничего плохого в переговорах. И мы будем рады, если результатом этих переговоров станут мир и конец войны. Но, я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни единого сантиметра нашей территории", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился о переговорах с российской делегацией на украинско-белорусской границе. Александр Лукашенко обещал, что делегация из Киева будет в полной безопасности.

Как рассказал РБК-Украина информированный источник, украинская сторона не пойдет ни на какие уступки.

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