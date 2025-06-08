Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну

Як розповів Лукашенко під час церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону, він одного разу попросив Сі Цзіньпіна допомогти з його будівництвом.

"Він сказав: "Ми подумаємо". Наступного разу, перебуваючи в Пекіні, я закінчив переговори, офіційну частину, він бере мене за руку і каже: "Давайте щось покажу". Він підводить мене, величезний стіл, знімає покривало і каже: "Ось басейн, про який ти мріяв, і національний стадіон міжнародного рівня. Ми це подаруємо білоруському народу". Я відразу не повірив", - пригадав білоруський диктатор.

За його словами, басейн був побудований виключно за гроші Китаю, а тепер завершилось будівництво і стадіону.

"Було б доречно тут поставити пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну, тому що тільки завдяки їм, прийнявши рішення, китайці побудували своїм коштом цей блискучий стадіон, яких мало в Європі", - додав Лукашенко.