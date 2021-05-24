Лукашенко запретил прямую трансляцию в Беларуси несогласованных акций протеста 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вводит запрет на освещение несогласованных акций протеста в прямом эфире. Журналистам запрещено выступать в качестве организаторов или участников несогласованных акций.

Отмечается, что журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

"Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться, в том числе, на журналистов средств массовой информации", - пишет агентство.

Отметим, Александр Лукашенко также позволил отключать связь по всей стране. Как говорится в законе, такие меры могут быть предприняты в случае угрозы национальной безопасности.

Сообщается, что для предотвращения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности Беларуси, могут быть приняты меры по ограничению работы сетей электросвязи. В частности, речь идет о сокращении времени, объемов их использования или изменении режимов работы. Также разрешается временное прекращение работы сетей связи.

Ранее сообщалось, что в рамках изменений в конституцию Беларуси планируется урезать полномочия президента в части его законодательных функций. Предполагается, что таким образом Лукашенко пытается урезать полномочия для своего возможного преемника.

В частности, он уже намекал на то, что декрет о передаче власти будет не нужен, когда Беларусь получит нового президента.