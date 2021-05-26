Лукашенко - Западу: "Мы оказались на передовой новой не холодной, а ледяной войны"

Александр Лукашенко обратился к Западу. Он заявил о начале новой "не холодной, а ледяной войны".

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает "БелТА" .

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны . И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - сказал он.

Он заявил, что "нет смысла шатать Беларусь".

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом самолет сопровождали боевые истребители.

Как сегодня заявил Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".