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Лукашенко - Заходу: "Ми опинилися на передовій нової не холодної, а крижаної війни"

Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової "не холодної, а крижаної війни".

Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, повідомляє "БелТА".

Він заявив, що "немає сенсу хитати Білорусь".

"Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям в нормальному стані. Час вибрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може та держава, яка не піддасться гібридному тиску", - сказав він.

Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому літак супроводжували бойові винищувачі.

Як сьогодні заявив Лукашенко, повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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