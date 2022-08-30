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Лукашенко задумался над расширением БелАЭС не без участия "Росатома": что известно

Фото: БелАЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси рассматривают возможность строительства дополнительных энергоблоков БелАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства белорусского оккупационного режима Романа Головченко, передает БЕЛТА.

"Мы договаривались об очной встрече, чтобы обсудить ход реализации нашего важнейшего проекта в сфере ядерной энергетики (имеется в виду Белорусская АЭС, - прим. ред.)", - сказал он во время встречи с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

По его словам, специально созданная группа сейчас рассматривает вопрос о целесообразности (в первую очередь экономической) строительства дополнительных энергоблоков.

"Это более отдаленная перспектива. Тем не менее на данном этапе очень важно успешно завершить проект, который предусмотрен действующим контрактом. За ним пристально наблюдают и соседи, и мировое ядерное сообщество", - добавил Головченко.

Как сообщалось, ранее Венгрия дала разрешение России на старт проекта "Пакш II" - расширения атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься "Росатом". В его рамках будут построены два атомных реактора.

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