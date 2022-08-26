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"Росатом" займется строительством АЭС в Европе: что известно

Новина українською →
Венгрия, Пятница 26 августа 2022 11:26
"Росатом" займется строительством АЭС в Европе: что известно Фото: "Росатом" займется расширением АЭС "Пакш" в Венгрии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия дала разрешение России на старт проекта "Пакш II" - расширения атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься "Росатом".

По данным издания, 25 августа несколько решений Управления по атомной энергетике Венгрии были "незаметно опубликованы" на сайте Национального агентства по атомной энергии (НАА). Самое важное решение, как пишет Telex, касается зоны безопасности пятого и шестого блоков электростанции.

В статье говорится, что Россия давно хотела, чтобы "Росатом" получил разрешение на территории Евросоюза и смог построить электростанцию.

Как отмечает Telex, по некоторым данным, разрешение на строительство "Пакш II" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приезжал в Россию 21 июля.

Венгрия, как ранее отмечал Сийярто, не готова выступать против поставок газа и не поддержит ограничения в отношении "Газпрома".

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