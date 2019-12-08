Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В Беларуси с глубоким сочувствием восприняли новость о трагедии в Одессе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что в Беларуси с глубоким сочувствием восприняли трагическую новость о пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которыйпроизошел 4 декабря и привел к гибели по меньшей мере 10 человек.

"В Беларуси с глубокой скорбью и болью восприняли трагическую новость о жутком пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в заявлении.

Кроме того, Лукашенко от имени белорусского народа передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших при пожаре в Одессе, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, сегодня утром под завалами одесского колледжа обнаружили тела еще двух погибших в результате пожара. Сейчас личности погибших устанавливаются. Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара и поиски погибших.

Также РБК-Украина писало, что одесские правоохранители в рамках уголовного производства по факту пожара в колледже Одессы установили первых подозреваемых. Полиция задержала двух человек, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.