ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 13:54
Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В Беларуси с глубоким сочувствием восприняли новость о трагедии в Одессе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что в Беларуси с глубоким сочувствием восприняли трагическую новость о пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которыйпроизошел 4 декабря и привел к гибели по меньшей мере 10 человек.

"В Беларуси с глубокой скорбью и болью восприняли трагическую новость о жутком пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в заявлении.

Кроме того, Лукашенко от имени белорусского народа передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших при пожаре в Одессе, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, сегодня утром под завалами одесского колледжа обнаружили тела еще двух погибших в результате пожара. Сейчас личности погибших устанавливаются. Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара и поиски погибших.

Также РБК-Украина писало, что одесские правоохранители в рамках уголовного производства по факту пожара в колледже Одессы установили первых подозреваемых. Полиция задержала двух человек, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

В Индии произошел пожар на фабрике, десятки погибших В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе
Новости Украины Александр ЛукашенкоОдессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь