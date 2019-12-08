Лукашенко висловив співчуття у зв'язку з пожежею в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

У Білорусі з глибоким співчуттям сприйняли новину про трагедію в Одесі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття українському президенту Володимиру Зеленському у зв'язку з смертельною пожежею в коледжі Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання БЕЛТА.

Зазначається, що у Білорусі з глибоким співчуттям сприйняли трагічну новину про пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня та призвела до загибелі щонайменше 10 людей.

"У Білорусі з глибоким жалем і болем сприйняли трагічну новину про жахливу пожежу в Одесі, яка призвела до численних людських жертв", - йдеться у заяві.

Крім того, Лукашенко від імені білоруського народу передав слова підтримки та співчуття рідним і близьким загиблих при пожежі в Одесі, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Нагадаємо, сьогодні вранці під завалами одеського коледжу виявили тіла ще двох загиблих в результаті пожежі. Наразі особи загиблих встановлюються. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків пожежі та пошуки загиблих.

Також РБК-Україна писало, що одеські правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в коледжі Одеси встановили перших підозрюваних. Поліція затримала двох осіб, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.