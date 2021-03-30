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Лукашенко ввел меры в ответ на санкции против Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Александр Лукашенко издал указ о применении специальных мер в ответ на санкции против Беларуси. Указ был подписан якобы с целью "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов" республики.

Об этом говорится на сайте администрации Лукашенко.

Указ предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь некоторых категорий товаров, а также на импорт услуг, выполняемых юридическими или физическими лицами государств, которые ввели санкции против Беларуси.

"Конкретный перечень товаров, услуг и, при необходимости, иностранных юридических и физических лиц будет определенных Советом министров Беларуси", - заявили в администрации Лукашенко.

Отметим, санкции против Беларуси вводили Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. Отдельно санкции против белорусского режима вводили и страны Балтии. Санкции против Белоруссии вводят из-за политического кризиса в стране, разгонов протестующих и преследования оппозиции.

Напомним, в начале марта Евросоюз начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси.

Добавим, в конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьСанкции
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