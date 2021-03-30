Лукашенко ввел меры в ответ на санкции против Беларуси

Александр Лукашенко издал указ о применении специальных мер в ответ на санкции против Беларуси. Указ был подписан якобы с целью "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов" республики.

Об этом говорится на сайте администрации Лукашенко .

Указ предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь некоторых категорий товаров, а также на импорт услуг, выполняемых юридическими или физическими лицами государств, которые ввели санкции против Беларуси.

"Конкретный перечень товаров, услуг и, при необходимости, иностранных юридических и физических лиц будет определенных Советом министров Беларуси", - заявили в администрации Лукашенко.

Отметим, санкции против Беларуси вводили Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. Отдельно санкции против белорусского режима вводили и страны Балтии. Санкции против Белоруссии вводят из-за политического кризиса в стране, разгонов протестующих и преследования оппозиции.