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Лукашенко запровадив заходи у відповідь на санкції проти Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 30 березня 2021 19:42
Лукашенко запровадив заходи у відповідь на санкції проти Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Олександр Лукашенко видав указ про застосування спеціальних заходів у відповідь на санкції проти Білорусі. Указ був підписаний нібито з метою "забезпечення безпеки та захисту національних інтересів" республіки.

Про це йдеться на сайті адміністрації Лукашенка.

Указ передбачає запровадження заборони на ввезення в Білорусь певних категорій товарів, а також на імпорт послуг, які виконуються юридичними чи фізичними особами держав, що ввели санкції проти Білорусі.

"Конкретний перелік товарів, послуг і, за необхідності, іноземних юридичних та фізичних осіб буде визначених Радою міністрів Білорусі", - заявили в адміністрації Лукашенка.

Зазначимо, санкції проти Білорусі вводили Європейський союз, Сполучені Штати, Британія та Канада. Окремо санкції проти білоруського режиму вводили і країни Балтії. Санкції проти Білорусі вводять через політичну кризу в країні, розгін протестувальників та переслідування опозиції.

Нагадаємо, на початку березня Євросоюз розпочав підготовку четвертого пакету санкцій проти Білорусі.

Додамо, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі.

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