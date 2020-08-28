ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко о введении войск РФ: мы с Путиным понимаем, что может быть

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация подготовила силовиков для Беларуси, поскольку власти обеих стран понимают, к чему могут привести протесты против режима Александра Лукашенко. По его словам, страна в случае его свержения превратится в театр боевых действий.

Об этом Лукашенко заявил в ходе общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко прокомментировал вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о подготовке силовиков для Беларуси.

"Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил он.

Самые читаемые новости

Лукашенко добавил, что в случае обострения ситуации и свержения его режима Беларусь может превратиться в театр военных действий

"Им (Западу, - ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию…Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет оправлять российские войска на территорию Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссийская ФедерацияБеларусь