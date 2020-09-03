Лукашенко на встрече с Путиным планирует решить "наболевшие вопросы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует решить "наболевшие вопросы". При этом Лукашенко отметил прогресс в решении проблемных вопросов между странами.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает БелТА.

Президент Беларуси отметил, что между правительствами стран последние месяц-полтора идут интенсивные переговоры.

"Мы договорились с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Беларуси Роман Головченко - ред.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - сказал Лукашенко.

Какие именно проблемные вопросы планируют решать главы Беларуси и России не сообщается.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время провести встречу в Кремле.

Кроме этого Лукашенко и Путин договорились задействовать совместные войска при угрозе с Запада.