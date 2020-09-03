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Лукашенко на зустрічі з Путіним планує вирішити "наболілі питання"

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним планує вирішити "наболілі питання". При цьому Лукашенко відзначив прогрес у вирішенні проблемних питань між країнами.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мишустіним, передає БелТА.

Президент Білорусі зазначив, що між урядами країн останні місяць-півтора йдуть інтенсивні переговори.

"Ми домовилися з Володимиром Володимировичем (Путіним - ред.) ще до виборів про це. І, як мені вчора Роман Олександрович (прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко - ред.) доповідав, що ви значно просунулися у вирішенні тих питань, болючих для нас", - сказав Лукашенко.

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Які саме проблемні питання планують вирішувати глави Білорусі та Росії не повідомляється.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним.

Також повідомлялося, що Лукашенко і Путін домовилися найближчим часом провести зустріч у Кремлі.

Крім цього Лукашенко і Путін домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу.

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