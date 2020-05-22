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Лукашенко возмутился отказом РФ предоставить полигон для испытания беларусских ракет

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 14:56
Лукашенко возмутился отказом РФ предоставить полигон для испытания беларусских ракет
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Ближайший союзник Беларуси отказался предоставить полигон для испытания ракет

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился нежеланием России предоставить полигон для испытания ракет. Лукашенко назвал это "сигналом".

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что ракетное высокоточное вооружение до сих пор является лучшим способом ответить на военную агрессию. Сейчас Беларусь собирает китайские ракеты, а также разрабатывает собственную ракету, способную поражать цели на дальности до 300 км.

Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Однако ближайший союзник Беларуси - Россия, отказывается предоставить такой полигон.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - заявил Лукашенко.

Он также дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, организации взаимодействия с партнерами, отмечает издание.

Ранее Лукашенко возмущался завышенной ценой на российский газ. Президент отметил, что Россия продает Беларуси природный газ примерно в два раза дороже, чем европейским странам, в частности Германии.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Беларусьполигонракетные испытания
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