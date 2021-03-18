Лукашенко о возможных протестах в Беларуси: должны иметься инструменты реагирования

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к новым протестам в стране. У властей должны иметься адекватные инструменты реагирования.
Об этом он заявил на совещании по совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности, сообщает "БелТА".
"Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий", - заявил он.
Отметим, с августа прошлого года несколько месяцев были масштабные акции протеста в Беларуси. Люди требовали отставки Лукашенко и говорили, что результаты выборов президента в стране были сфальсифицированы.
Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.
Напомним, в Беларуси объявили Тихановскую в международный розыск в середине октября.
Также РБК-Украина писало, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета.