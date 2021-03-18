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Лукашенко про можливі протести в Білорусі: повинні бути інструменти реагування

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно бути готовими до нових протестів у країні. У влади повинні бути адекватні інструменти реагування.

Про це він заявив на нараді щодо вдосконалення законодавчих актів у сфері забезпечення національної безпеки, повідомляє "БелТА".

"Нам жити спокійно не дадуть. А отже, потрібно бути готовим до будь-яких проявів деструктивної діяльності: від закликів до незаконних страйків, до маніпулювання свідомістю людей за допомогою інтернет-технологій", - заявив він.

Зазначимо, з серпня минулого року кілька місяців були масштабні акції протесту в Білорусі. Люди вимагали відставки Лукашенка і говорили, що результати виборів президента в країні були сфальсифіковані.

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Вона змушена була виїхати з Білорусі до Литви в серпні 2020 року через переслідування.

Нагадаємо, в Білорусі оголосили Тіхановську в міжнародний розшук у середині жовтня.

Також РБК-Україна писало, що генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Тіхановської та інших членів Координаційної ради.

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Новини України Олександр ЛукашенкопротестБілорусь
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