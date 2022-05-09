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Лукашенко о возможном нападении на Беларусь: раз солдатам война не нужна, ее не будет

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал возможное нападение на Беларусь со стороны других государств. По его мнению, если солдатам война не нужна, то ее и не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого" в Telegram.

"Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит ее не будет", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что война России против Украины затянулась.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет развязывать войну на Западе, поскольку знает, кто ему будет противостоять.

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Александр ЛукашенкоБеларусь