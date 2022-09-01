Лукашенко за войну РФ против Украины, но Беларусь в бой не поведет

Беларусь полностью поддерживает Россию в войне против Украины, но сама воевать будет только в случае внешнего нападения на ее территории.
Об этом заявил лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Есть главная проблема — демилитаризация Украины. Чтобы там НАТОвцы не разместили самое современное вооружение ракетное. В том числе с ядерными боеголовками. Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию", - заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что против участия белорусов в войне. По его словам, Беларусь будет воевать во главе с ним только в том случае, когда границы страны будут подвергнуты нападению со стороны других государств.
Ранее мы писали, что Лукашенко пообещал, что не будет присоединять страну к России. Он заявил, что сохранит "независимость".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что якобы "наелся президентства" и жалеет о том, что не забрал у народа право избирать президента.
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