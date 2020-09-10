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Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Минск, Четверг 10 сентября 2020 10:59
Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть. По словам Лукашенко, народ не для того его избирал.

Об этом он заявил во время представления нового генерального прокурора, передает БелТА.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы власть Беларуси вернулась в 90-е, когда "о нее вытирали ноги".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал… Никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.

Напомним, вчера Лукашенко назначил Андрея Шведа новым генеральным прокурором Беларуси.

До этого, Лукашенко решил сменить глав Совбеза и КГБ.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам в стране, которые могут произойти после изменения конституции.

Отметим, сейчас в Беларуси продолжаются акции протеста. При этом за последнее время силовики задержали практически всех членов президиума Координационного совета оппозиции. Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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