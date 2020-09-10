Лукашенко: влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не планує кидати або віддавати владу. За словами Лукашенка, народ не для того його обирав.

Про це він заявив під час представлення нового генерального прокурора, передає БелТА.

Лукашенко додав, що не хоче, щоб влада Білорусі повернулася в 90-ті, коли "об неї витирали ноги".

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мене часто дорікають у тому, що "владу він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав... Ніхто кинути в бруд влада, як вони вимагають, не посміє", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вчора Лукашенко призначив Андрія Шведа новим генеральним прокурором Білорусі.

До цього, Лукашенко вирішив змінити глав Радбезу і КДБ.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко схиляється до дострокових виборів в країні, які можуть відбутися після зміни конституції.

Відзначимо, зараз в Білорусі тривають акції протесту. При цьому останнім часом силовики затримали практично всіх членів президії Координаційної ради опозиції. Одна з лідерів опозиції Марія Колесникова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади, їй загрожує до 5 років в'язниці.