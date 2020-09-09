Лукашенко сменил генпрокурора Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал экс-глава госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед.

Об этом сообщает издание "БелТА".

Лукашенко назвал смену генпрокурора естественным процессом после выборов.

Предыдущий глава Генеральной прокуратуры Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет.

Андрей Швед окончил юридический факультет БГУ (1996). Работал в прокуратуре Минска (1996-1998), Генеральной прокуратуре (1998-2006). Он был начальником экспертно-правового управления Совета безопасности. В 2010-2011 гг. - заместитель генерального прокурора. С 2013 года - первый руководитель Комитета судебных экспертиз.

Андрей Швед возглавлял оперативно-розыскную группу по расследованию взрыва в метро в 2011 году.

Напомним, Александр Лукашенко решил сменить глав Совбеза и КГБ.