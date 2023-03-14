Лукашенко відвідав Тегеран, щоб зміцнити співпрацю Ірану та РФ, - Держдеп США
Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією", - наголосив Прайс.
За словами представника Держдепартаменту США, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами. Водночас, США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави.
Прес-секретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.
Раніше повідомлялося, що 12 березня лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув до Тегерану з візитом.
Також ми писали, що під час свого візиту до Ірану, Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій. За підсумками зустрічі Лукашенко та іранський президент підписали "дорожню карту співробітництва".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.