Лукашенко відвідав Тегеран, щоб зміцнити співпрацю Ірану та РФ, - Держдеп США

Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією", - наголосив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами. Водночас, США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави.

Прес-секретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.