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Лукашенко відвідав Тегеран, щоб зміцнити співпрацю Ірану та РФ, - Держдеп США

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Вашингтон, Вівторок 14 березня 2023 00:58
Лукашенко відвідав Тегеран, щоб зміцнити співпрацю Ірану та РФ, - Держдеп США Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією", - наголосив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами. Водночас, США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави.

Прес-секретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.

Раніше повідомлялося, що 12 березня лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув до Тегерану з візитом.

Також ми писали, що під час свого візиту до Ірану, Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій. За підсумками зустрічі Лукашенко та іранський президент підписали "дорожню карту співробітництва".

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