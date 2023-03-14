Лукашенко посетил Тегеран, чтобы укрепить сотрудничество Ирана и РФ, - Госдеп США
Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Тегеран проходит, в том числе, в интересах Кремля, с целью углубления сотрудничества между Ираном и РФ.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Что касается визита Лукашенко в Иран, то мы рассматриваем это как еще большее углубление отношений между Ираном и Россией", - подчеркнул Прайс.
По словам представителя Госдепартамента США, взаимоотношения Москвы и Тегерана давно вызывают обеспокоенность, в частности, в сфере военного сотрудничества между двумя странами. В то же время, США беспокоят связи режима Лукашенко с Кремлем, в частности, его желание уступить суверенитет России собственного государства.
Пресс-секретарь Госдепа также заявил, что в Белом доме внимательно следят за развитием отношений РФ и Ирана, а также результатами визита Лукашенко в Тегеран.
Ранее сообщалось, что 12 марта лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл в Тегеран с визитом.
Также мы писали, что в ходе своего визита в Иран, Лукашенко похвалил президента Ирана за обход западных санкций. По итогам встречи Лукашенко и иранский президент подписали "дорожную карту сотрудничества".
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