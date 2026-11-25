"Я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. У Брестській та Гомельській областях проходили навчання Білорусі та Росії. Це були планові навчання у 2022 році. Після їх завершення російські війська мали залишити територію Білорусі", - розповів він.

Лукашенко зазначив, що США попереджали, що може початися війна, і повідомляли Україну про концентрацію військ біля кордонів, і додав, що "не вірив, що таке може статися".

"Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Війська з Бреста вивели, а ті, що залишалися в інших районах, чомусь повернули на Київ і вирішили наступати через нього. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни", - підкреслив диктатор.

Він заявив, що не знав про її початок, і Генштаб Росії його про це не інформував.

"Ви можете запитати, чому я не втрутився і не зупинив росіян. Але чому я мав їх зупиняти й боротися за Україну? Україна вже перебувала у стані війни з Білоруссю", - сказав Лукашенко.

Зокрема, він нагадав про запровадження санкцій проти Мінська, закриття повітряного простору та арешт вагонів.

"Тож чому я мав захищати Україну, коли почалася війна? Усі знають, що ми не маємо стосунку до цієї війни. Ми не хочемо війни, вона нам не потрібна", - резюмував самопроголошений президент.